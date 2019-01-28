Zarrab’ın borçları nedeniyle Ebru Gündeş’e haciz ihbarnamesi geldi

Büyükçekmece’deki sitenin yönetimi Reza Zarrab hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL’lik icra takibi başlattı. Zarrab’a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş’e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Zarrab’ın Gündeş’in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL’lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü’ne itiraz ederek, Reza Zarrab kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

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BÜYÜKÇEKMECE’DE 47 DAİRE

2016 yılının Mart ayında ABD’ye giriş yaparken ‘İran yaptırımlarını delme’ suçlamasıyla tutuklanan Reza Zarrab’ın mahkemede ‘itirafçı’ olmasının ardından New York’ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Zarrab’ın Büyükçekmece’deki lüks sitede 47 daire ve dükkanı bulunuyor. Zarrab, bu gayrimenkulleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Sitenin adı ile Zarrab’ın eski şirketlerinden birinin adının aynı olması dikkat çekmişti.

AİDATLARA YÜZDE 30 ZAM

Öte yandan Zarrab’ın birçok dairesinin bulunduğu Esenyurt Bella Park sitesinde site giderlerinin ödenmesi amacıyla toplanan aidatların Zarrab’ın ödeme yapmaması nedeniyle ortalama %30 oranında zamlandığı belirtildi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA)