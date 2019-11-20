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Zehir tacirleri uyuşturucudan gelinlik kutusu yapmış

İstanbul’da narkotik ekipleri, 4 ayrı operasyonda, 25 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlardan birinde, Avrupa’ya giden bir TIR’da kontrplak levhalar içerisine zulalanmış 320 kilo eroin ele geçirildi. Zehir tacirlerinin “Hitler eroini” olarak bilinen metamfetaminden valiz ve gelinlik kutusu yapması dikkat çekti.

Habip ATAM
12:39 -
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, son 10 günde Tuzla, Büyükçekmece, Pendik, Bakırköy ve Bayrampaşa'da düzenlenen 4 ayrı baskında 320 kilo eroin, 141 kilo Skunk, 13 kilo Metamfetamin, 4 kilo Extacy ve 1 terazi ele geçirildi. Piyasa değeri 25 milyon lira olan uyuşturucularla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da 5 ilçede yapılan 10 operasyonda 320 kg uyuşturucu ele geçirildi. Foto: Sözcü

TIR'DA EROİN

Avrupa'ya eroin sevkiyatı yapılacağını belirleyen ekiplerin zehir şebekesini çökertmek için haftalarca takip yaptığı öğrenildi. Çalışmaların ardından tespit edilen araç Tuzla'da durduruldu. TIR'da arama yapan polisler, kontrplak yüklü olduğunu belirledi. Bunun üzerine uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpek devreye girdi. Hassas burunlu köpeğin tepki vermesi üzerine kontrplak matkapla delindi. Preslendiği anlaşılan kontrplak sökülünce içinden 320 kilo eroin çıktı.

Çıplak gözle fark edilmesi imkansız olan uyuştucu zulalarını dedektör köpek buldu

ZEHİRDEN VALİZ YAPMIŞLAR

Diğer dikkat çeken bir operasyon ise Bakırköy'de gerçekleştirildi. Narkotik ekipleri, takip ettikleri 2 şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Şüphelilerin üzerinde bir şey bulunamazken, ellerindeki valiz ve gelinlik kutusu incelendi.

Kontra plak kapaklarının arasına gizlenen uyuşturucunun miktarı hayrete düşürdü. Foto: Sözcü

Ekipler ilk etapta uyuşturucu ile karşılaşmadı ancak detaylı incelemelerde valiz ve gelinlik kutusunda farklı bir koku olduğu fark edildi. İncelemelerde, valizin kasnağı ve kutunun “Hitler eroini” olarak bilinen ‘Metamfetamin'den yapıldığı anlaşıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 6'sı da tutuklanırken, 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Son güncelleme: 12:48 20.11.2019
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