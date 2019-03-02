Zehir tacirlerinden akıl almaz uygulama!

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 Mart 2019 günü Merkez Depin Polis Kontrol ve Uygulama Noktasında bir yolcu servisinde bulunan 2 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 14 gram metamfetamin ve bin 850 TL ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor” denildi. İHA