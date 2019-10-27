Marmaris’te zehirli balık istilası! Ağları parçalayıp…

Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli zehirli balıklar, beş yıl önce Akdeniz’den sonra Ege kıyılarına da akın etmeye başladı. Bu türler arasında yer alan balon ve aslan balıkları, Marmaris kıyıları ve açıklarında avlanan balıkçılar için sorun yarattı.

AĞLARI PARÇALAYIP, KÜÇÜK BALIKLARI YİYORLAR

Boyları 11-72 santim arasında değişen balon ve aslan balıkları, diğer deniz canlılarının azalmasına yol açtı. Amatör ve profesyonel balıkçıların oltaları ile ağlarını parçalayan bu iki zehirli deniz canlısı, balık tutmayı zorlaştırdı.

KALAMARIN KİLOSU 130 LİRAYA ÇIKTI

Balıkçı tekneleri az sayıda deniz ürünleriyle Marmaris Balık Hali’ne dönünce, tezgahtaki fiyatlar yükseldi. Kalamarın kilosu 130 lirayı bulurken, Marmarislilerin en çok tükettiği lapa, istavrit ve mezgit gibi küçük balıklar ise kilosu 35 ila 55 liradan satılmaya başlandı.

BİLİMSEL VERİLERE DUYARSIZ KALINDI

Zehirli ve istilacı deniz canlılarıyla ilgili alanında uzman bilimadamlarının araştırmalarına duyarsız kalındığını belirten Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, şunları söyledi: Balon ve aslan balığı büyük değil küçük balıklara saldırmaktadır. Büyüme aşamasındaki balıklara saldıran bu türler nedeniyle, popülasyonda azalma söz konusu. Her geçen denizlerimizde büyüyen sorunları bilimsel olarak hazırladığımız raporlarla çözüme kavuşturabiliriz. Bu önemli konu ile ilgili hazırladığımız raporlara biraz önem gösterselerdi çözüme kavuşurdu. Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var.

TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ: ARAŞTIRMALARIMIZ SÜRÜYOR

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de “Marmaris kıyı ve açıklarında denizleri tehdit eden zehirli türlerle ilgili araştırmalarımız devam etmektedir. Balıkçılarımıza zehirli türler ve yoğun bulundukları alanlar hakkında bilgilendirmeleri sıklıkla yapıyoruz” dedi. (DHA)