Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zekeriya Akhan’ın esrarengiz ölümü! Otomobilde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobilin içinde 23 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu. Gencin ölüm sebebinin yapılan otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

android-time 00:11
Haberler Gündem
Zekeriya Akhan’ın esrarengiz ölümü! Otomobilde bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobilin içinde 23 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu. Gencin ölüm sebebinin yapılan otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Zekeriya Akhan (23) isimli gence ait olduğu belirlendi.

FOTO: İHA- DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN İÇİNDE 23 YAŞINDAKİ BİR GENCE AİT CESET BULUNDU. GENCİN ÖLÜM SEBEBİNİN YAPILAN OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAĞI BELİRTİLDİ.

FOTO: İHA- DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN İÇİNDE 23 YAŞINDAKİ BİR GENCE AİT CESET BULUNDU. GENCİN ÖLÜM SEBEBİNİN YAPILAN OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAĞI BELİRTİLDİ.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akhan’ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akhan’ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.  İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar