Zekeriya Akhan’ın esrarengiz ölümü! Otomobilde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobilin içinde 23 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu. Gencin ölüm sebebinin yapılan otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Zekeriya Akhan (23) isimli gence ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akhan’ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akhan’ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İHA