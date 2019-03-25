Zeybek: En iyi çalışan kurum, icra daireleri

Seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da yerel bir gazeteyi ziyaret eden CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İnsanların patates, soğan kuyruğuna sokulduğunu söyleyen Zeybek, “Milleti, soğan ve patates kuyruğuna mahkûm edenler, ‘Bu kuyruklar varlık ve bereket kuyruğudur’ diyerek, halkın aklıyla dalga geçiyor” dedi.

“EKONOMİYE GÜVEN KALMADI”

AKP'nin 17 yıllık ekonomi politikasını eleştiren Zeybek, “Tarımda, sanayide ve ticarette borcu borçla kapatma, günü kurtarma derdinde vatandaş. Üretmeden borçlanma, betonlaşma sonucu işsizlik, yoksulluk yaygınlaşmış ve ekonomi durma noktasına gelmiştir. Ekonomiye güven kalmadı, yatırımlar durduruldu, millet işinden, aşından oldu. Ülke borç batağına sokuldu, faizler, döviz arttı, vatandaşın lokması küçüldü. Ülkemizde en çok çalışan kurum olarak icra daireleri oldu. Samsun’da 2018 yılında 407 bin 861 kişi icralık oldu. 31 Mart’ta insanların iktidarı uyaracaklarına inanıyorum” diye konuştu.



“FINDIK ÜRETİCİSİ UMUTSUZ”

Hükümetin fındık politikasını da değinen Zeybek, “İktidarın, fındık üreticisine bakışını geçtiğimiz yıllarda gördük. Fındık taban fiyatını uzun süre açıklanmayarak, üretici fındığını sattıktan sonra fiyat açıklaması yapanlar; üretici yerine tekelci sermayenin çıkarlarını korumuşlardır. Üretici karamsar. Fiyat endişesi var. ‘Borçlarımızı ödeyebilir miyiz?’ diye düşünüyor” ifadelerini kullandı.