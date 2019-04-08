Zeytinburnu’nda zincirleme kaza! 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkisinde T.Ş'nin kullandığı 34 AC 0878 plakalı cip, E.K’nin kullandığı 34 LG 9993 plakalı minibüs ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası 34 BNM 636 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan yolcunun olay yerinden kaçtığı iddia edilirken diğer iki araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğin bir süre aksadığı yolda aydınlatma direği de devrildi.

Kazaya karışan araçların ve devrilen aydınlatma direğinin kaldırılmasının ardından, tek şeritten sağlanan araç trafiği normale döndü. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan araçların kaldırılması ve yaralıların sevk edilmesinin ardından çevre temizliği yapan belediye çalışanları, kazadan yaklaşık bir saat sonra olay yerinden 20 metre ileride köprü altında bir yaralı fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı. Polis, ölen kişinin kazayla ilişkisi olup olmadığını araştırıyor. AA