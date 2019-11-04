Zincirleme tacizci için istenen ceza belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rıza E. hakkında, iki kadın yolcuya yönelik eylemi nedeniyle iddianame düzenlendi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



SORGUSUNDA ‘BACAĞIM KAŞINIYORDU’ DEMİŞTİ

Rıza E., hakimlikteki sorgusunda şunları söylemişti: Olay günü 4 bira içmiştim. Sonra vapura binerek üst kata çıktım. Daha önce panik atak da geçirmiştim. Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı. Ben de kaşıdım. Oradaki kişiler bana tepki gösterince ben de alkolün verdiği heyecanın da etkisiyle olay yerinden ayrılıp vapurun lavabosuna gittim. Hatta montumu da orada unutmuşum. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı. Art niyetim de yoktu.