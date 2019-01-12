Zinnur Büyükgöz kimdir? AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz nereli?

AK Parti Gebze belediye başkan adayı belli oldu. Kocaeli Belediye Başka Adaylarının açıklandığı listede Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz oldu. Uzun yıllardır Gebze’de Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yerine getiren Zinnur Büyükgöz kimdir merak ediliyor. İşte Zinnur Büyükgöz hakkında merak edilenler...

“Zinnur Büyükgöz kimdir” sorusu Kocaeli Belediye Başka Adaylarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 31 Mart seçimlerden AK Parti Gebze belediye başkan adayı olarak yer alacak Zinnur Büyükgöz ile ilgili bilgileri derledik. AK PARTİ GEBZE ADAI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR, NERELİ? Gebze Belediye Başkan yardımcısı Zinnur Büyükgöz, 4 Ocak 2019 günü, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Gebze Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu. 11 Ocak Cuma günü Zinnur Büyükgöz AK Parti Genel Merkezi tarafından Gebze Belediye Başkan adayı olarak tebliğ aldı. Zinnur Büyükgöz Belde Planlama İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitlik firmasının sahibidir. Büyükgöz, 2004 yılından beri Gebze’de Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeydi. .

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.