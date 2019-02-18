Ziyarete gitti, feci şekilde can verdi!

Olay, Umurlu Mahallesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Jeotermal santrali firmasında elektrikçi olarak çalışan Sinan Karayiğit, izinli olduğu için halı yıkama işyerinde çalışan arkadaşının yanına ziyarete gitti. Karayiğit, iş yerinde arızalı olan dinamoyu tamir etmek için arkadaşına yardım ederken elektrik akımına kapıldı.

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KURTARILAMADI

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Karayiğit, olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA