Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki kimdir?

Pedofili içeren kitabın yazarı hakkında suç duyurusu yapılmıştı. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibarelerle ilgili Abdullah Şevki hakkında Türrk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca “müstehcenlik” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Peki Abdullah Şevki kimdir?

ABDULLAH ŞEVKİ KİMDİR?

İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi SBF mezunu. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans çalışmaları var. İlk şiiri 1980 yılında, Oluşum Dergisi'nde yayımladı. Uzun süre yurtdışında çeşitli kamu görevlerinde bulundu. Halen İngilizce ve Fransızca dillerinde çevirmenlik yapıyor. Eski, Agora, Berfin Bahar, Kum, Şair Çıkmazı, Şiiri özlüyorum, Ünlem vb. gibi birçok yazın dergisinde şiir, şiir çevirileri, eleştiri, deneme, araştırma ve öyküleri yayımladı. Yazın çalışmaları sürdürmekte.

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