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130 euroluk yemek ölümüne neden oldu

İspanya'nın Valencia şehrinde Michelin Yıldızlı restoranda 130 euroluk yemek, bir müşterinin zehirlenerek ölmesine neden oldu. Ölümlü olayın ardından yaklaşık 18 kişi daha aynı yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

22:52 -
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130 euroluk yemek ölümüne neden oldu

İspanya’nın Valencia şehrinde bulunan Michelin yıldızlı Riff isimli restoranda yemek yiyen 46 yaşındaki Mara Jess Fernndez Calvo isimli kadın, sipariş ettiği 130 euroluk menüden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Eşinin doğum gününü kutlamak için 12 yaşındaki oğullarıyla birlikte Alman Bernd H. Knöller’in şefliğini yaptığı restorana gelen kadın ve ailesi, eve döndüklerinde kusma ve ishal belirtileri gösterdi.

Baba ve oğlu zehirlenmenin üstesinden gelirken, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında 13-16 Şubat tarihleri arasında Riff’te yemek yiyen 48 kişiyle görüşüldü. 18 kişi, sonraki 24 saat içinde ishal ve kusma yaşadıklarını doğruladı.

Michelin yıldızları mutfağa veriliyor. Bu yıldız verilirken restoran dekorasyonu, servis kalitesi veya ambiyans gibi değerlerinden ziyade seçilmiş ürünlerin kalitesine ve içeriğine bakılıyor.

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