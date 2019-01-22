20 günlük bebeği diri diri toprağa gömdüler

Hindistan’ın Uttar Pradeş vilayetinde bulunan Shahjahanpur kentinde üç haftalık bir bebek, göletin kenarında diri diri gömülmüş halde bulundu. Gömülmesinin üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen bebeğin mucizevi bir şekilde hayatta kalmasını sağlayan ağlaması oldu. Daily Mail’in haberine göre kent sakinleri, sıcaklığın 3 dereceye kadar düştüğü soğuk bir cuma akşamında ağlayan bir bebeğin sesini duydu.

Sesin yerin altından geldiğini fark eden kent sakinleri, hemen toprağı kazarak bebeğin donmak üzere olan bedenini çıkardı. Derhal hastaneye götürülen bebeğin durumu stabil hale getirildi

Yoldan geçerken bebeğin ağladığını duyan Dharmendra Kumar, “Akşam yedi buçuk gibi yolda yürüyordum, birden bebek ağlamasına benzer bir ses duydum. Sesi takip ettiğimde, toprağın altında bir bebek olduğunu fark ettim. Hızlıca toprağı kazdım ve bebeği sağ salim kucağıma aldım” dedi.

Bebeği yakınlardaki bir devlet hastanesine götürüp polise haber veren Kumar, “Nasıl bir acımasızlık bu? Bir insan böyle soğuk bir havada bebeğini nasıl bir başına bırakır aklım almıyor” dedi.

KÖTÜ ŞANSTAN KURTULMAK İÇİN

Soruşturmanın sonunda polis, bebeğin 30 yaşındaki babası ve 28 yaşındaki annesinin kimliklerini belirledi. Bebeğin şeytani güçler tarafından ele geçirildiğini iddia eden bir şamanın talimatı üzerine, kötü şanstan kurtulmak adına iki akrabalarıyla beraber ebeveynleri tarafından gömdüğü öğrenildi. Polis bebeğin babasını, teyzesini, eniştesini ve söz konusu şamanı tutukladı, ancak anne hâlâ kayıp.

Polis destek kuvveti amiri Subhash Chandra Shakya, “Bebeğin teyzesi Aasma, ebeveynlerin talebi üzerine bebeği diri diri toprağa gömme görevini üstlenmiş. Bir Tantrik’in babaya, bebeğin şeytani olduğu ve evde kalmasının tüm hayatlarını alt üst edebileceğinin söylemesi üzerine aile kötü şanstan kurtulmak adına bu eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Söz konusu Tantrik’i, babayı, teyzeyi ve enişteyi tutukladık. Ancak annenin yeri hala belirlenemiyor” dedi.

Tantrik, Hinduizm’in son derece kapsamlı uygulamalara sahip bir kolu olan Tantra inancının bir uygulayıcısıdır.