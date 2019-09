Dünyanın akciğeri Amazon Ormanları’ndaki yangınlar sürerken uluslararası çapta bir ağaçlandırma kampanyası başlatıldı. Projeye göre, 5 yılda 50 milyon ağaç dikilecek.

Kampanyanın birinci yılı Haiti, Çin, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Tanzanya ve Mali'deki projelere odaklanıyor. Kampanya, Dünya Bankası'nın Afrika Kıtası'nda 8 bin kilometrelik alana ağaç dikerek iklim değişikliği, açlık, kuraklık ve toplu göçlerle mücadele eden ‘Great Green Wall’ hareketiyle de işbirliğine gidiyor.

2001 yılından bu yana gerçekleşen daha önceki kampanyalarda 10 milyon ağaç dikildi. İsviçre Üniversitesi ETH Zürih tarafından yapılan yeni bir araştırma, ağaçların restorasyonunun iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için en etkili strateji olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünya çapında yürütülecek bir ağaç dikim projesi ile insanların eylemleri sonucu oluşan ve atmosfere yayılan karbon salınımının üçte ikisini ortadan kaldırmak mümkün. Ormanlar oksijen salınımı ve buharlaşmayı yavaşlatma gibi etkilere sahip. Ayrıca havayı soğutma, erozyonu önleme ve su tasarrufu da sağlıyor.

Timberland firmasının başını çektiği kampanyaya başka firmalar da destek veriyor. Kampanyada Smallholder Farmers Alliance, GreenNetwork, TREE AID, the UN Convention to Combat Desertification, Dünya Bankası/ Connect4Climate, Justdiggit, Las Lagunas Ecological Park, Trees for the Future ve American Forests and Treedom gibi kurumlar da yer alıyor.