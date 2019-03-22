Abbas Yeşildemir Kimdir

Abbas Yeşildemir, 1963 yılında Ellek Beldesi nde doğdu. İlköğretimini Peçenek İlköğretim Okulu’nda, ortaöğretimini Düziçi Ortaokulu nda ve Osmaniye İmam hatip Lisesi’nde,Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sağlık İdaresi (SİYO), yüksek lisans öğrenimini Toros Üniversitesi Sağlık Kurumlan İşletmeciliğinde tamamladı. 1994 Refah Partisi Ellek Belediye Başkan Aday Adaylığı, 1999 Fazilet Partisi Ellek Belediye Başkan Adaylığı, 2001 Ak Parti’nin Kuruluşuyla Ak Parti’ye Geçiş, 2007-2011 Ak Parti Osmaniye Milletvekili Aday Adaylığı Fazilet Partisi ve Ak Parti’de Büyük Kongre Delegeliği yaptı. Abbas Yeşildemir, evli ve 4 çocuk babasıdır Abbas Yeşildemir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Osmaniye Ellek Belediye Başkan Adayı oldu..