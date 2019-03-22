Abdül Batur Kimdir

1957 yılında Narlıdere’de dünyaya gelen Abdül Batur, Narlıdere Oğuzhan İlkokulu, Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi Ortaokul bölümü ve İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Abdül Batur, mimarlık mesleğine Pendik Tersanesi şantiyesinde çalışarak başladı. 1984-1987 yıllarında yurt dışında, birçok şehirde şantiye proje müdürü olarak görev alarak mesleki gelişimini ve iş deneyimini artırdı. 1988 yılında Narlıdere’ye dönen Abdül Batur, proje bürosu açarak çalışma yaşantısını doğup büyüdüğü kentte sürdürmeye başladı. Bu dönemde Narlıdere’nin pek çok yerinde yapılan binaların projelerine imza attı. Gençlik döneminde uzun yıllar Narlıdere Spor Kulübü’de futbol oynayan Batur, aynı kulüpte yöneticilikte yaptı. 1999 yılında Narlıdere Belediye Başkanı olarak seçildi. 2004 yılında yapılan seçimlerde rekor sayılacak bir oy farkıyla 2. kez Narlıdere Belediye Başkanlığına seçilen Batur, başarılı çalışmalarıyla her kesimin taktirini topladı. 2004 yılında, Nokta Dergisi'nin yılda sadece bir kişiye verilen “Doruktakiler” ödülüne layık görüldü. Çeşitli kurumlardan kazandığı ödüllerin yanı sıra Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 4 kez Türkiye çapında yılın ilçe belediye başkanı seçildi. 2009 yılında yapılan seçimlerde % 71'lik bir rekor oyla yeniden belediye başkanlığına seçilen Batur, görevde olduğu dönemde, 2. İnönü ve Atatürk Mahallesi gecekondu bölgelerinde gerçekleştirdiği “Kent dokusunu yenileme” projesi, Yukarıköy, Yeniköy ve Yenikale mahalleleri “Eski dokuyu yenileme” projeleriyle kentin siluetinin değişimini sağladı. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Engelliler Merkezi, Yeni Pazaryeri, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı, Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi, Kültür Sanat ve Hobi Merkezi, Cemevi, eski cem evinin müzeye dönüştürülmesi, Güven Erkaya Spor Salonu, Ali Artuner Futbol Sahası gibi birçok projeye imza attı. 2014 yerel seçimlerinde 4. kez Narlıdere Belediye Başkanı olarak seçilen Batur, evli ve 2 çocuk sahibidir. Abdül Batur, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İzmir Konak Belediye Başkan adayıdır.