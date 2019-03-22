Abdulhadi Akmugan Kimdir

1965 yılında Iğdır’da dünyaya geldi. Eskişehir İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1989’da SMMM ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaya başladı. Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Hak YMM LTD şirketi ile Denk Bağımsız Denetim A.Ş’nin kurucu ortaklarından birisi oldu. 2007-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde vergi ve muhasebe alanında öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Abdulhadi Akmugan, evli ve iki çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Başakşehir İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.