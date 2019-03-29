Abdulkadir Şahiner Kimdir

Abdulkadir Şahiner, 1967 yılında Sungurlu’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulu’nda, Lise öğrenimini Sungurlu Lisesi’nde tamamladı. 1990 – 1998 yılları arasında Milliyetçi Hareket Parti yönetim kurulunda Başkan yardımcılığı yaptı. 1994 – 2008 yılları arasında ise Sungurlu Spor Kulüp Başkanlığı’nı sürdürdü. 1995 yılında Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerince seçilmiş olup 1999, 2005 ve 2009 yıllarında yapılan Ticaret Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Sungurlu Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında olup 1 dönem başkanlığını yapmıştır. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını, ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)bünyesinde kurulan TOBBİS şirketinde yönetim kurulu üyeliğini aday olması münasebeti ile görevi bırakmış ve Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmaktayken, 30 Mart 2014'de yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçildi. MHP’den ihraç edilmesininin ardından İYİ Parti’ye geçti. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Abdulkadir Şahiner, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Çorum Sungurlu Belediye Başkan Adayı oldu.