Abdulkadir Tutaşı Kimdir

Abdulkadir Tutaşı, 1956 yılında Mardin Artuklu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin’de tamamladı ve 1978 yılında Mardin Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Siyasi hayatına 1983 yılında başlayan Tutaşı, 1994-2004 yılları arasında 2 Dönem Mardin il Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı süresince Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine devam etti. Daha sonrasında kurduğu şirket ile tarım alanında çeşitli ticari faaliyetler yürüttü. ileri derecede Arapça ve Kürtçe bilen Tutaşı evli ve 4 çocuk babasıdır. Abdülkadir Tutaşı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı oldu.