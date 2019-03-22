Abdullah Hacı Kimdir

1958 yılında Babaeski’de dünyaya gelen Abdullah Hacı, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Abdullah Hacı, bir süre hazine avukatlığı ve yargıçlık yaptıktan sonra 1985 yılında avukatlık bürosu açtı. Aynı zamanda belediye meclis üyeliği görevinde de bulundu. 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilerek göreve başlayan Hacı, 2014 yerel seçimlerinde yeniden seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Hacı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan adayı oldu.