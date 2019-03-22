Abdullah Özyiğit Kimdir

1966’da Trabzon/Sürmene’de doğan Abdullah Özyiğit, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1988’de Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1990’da Mersin/Yenişehir Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Özgün Eczanesini açan Özyiğit, 1995 yılında yılında İçel Eczacı Odası Yönetim Kurulu görevine seçildi. 2005’te Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) görevine seçilen Özyiğit, buradan da Avrupa Eczacı Kooperatifler Topluluğu (SECOF) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Özyiğit, 2014 yerel seçimlerinde CHP Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetmesinin ardından boşalan CHP il başkanlığına atandı. Ardından seçimle il başkanlığı görevine getirildi. Abdullah Özyiğit, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Yenişehir İlçesi Belediye Başkan adayı oldu