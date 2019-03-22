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Abdullah Saka Kimdir

CHP Manisa Soma Belediye Başkan Adayı Abdullah Saka

10:30 -
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Abdullah Saka Kimdir

1962’de Manisa Soma’da dünyaya gelen Abdullah Saka, ilk ve orta öğrenimini burada bitirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde İşletme Bölümü okudu. Daha sonra da Kara Harp Okulunu kazandı. 2001’den sonra 11 yıl CHP Soma ilçe başkanlığı, 2002-2007-2011-2015 genel seçimlerinde CHP Manisa Milletvekili adayı,Atatürkçü Düşünce Derneği Soma şubesinde 2 dönem yöneticilik yapan Saka, TURMOB meslek örgütünde 8 yıl birlik delegesi üyeliği yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Saka, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Manisa Soma Belediye Başkan adayıdır.

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