Abdurrahman Dursun Kimdir

1972 yılında Adıyaman’da doğan Abdurrahman Dursun; ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Siyaset hayatı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın İl Disiplin Kurulu üyeliğine seçildiğinde başlayan Dursun, 3 dönem AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüttü. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonlarında görev yapan Dursun, Yerel Yönetimler 2. Bölge Başkanlığı görevinde bulundu. Dursun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2016 Genel Seçimleri’nde, İstanbul 3. bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. Abdurrahman Dursun, 2009-2018 yılları arasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi oldu ve İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yaptı. Birlik Vakfı üyesi olan ve bu vakıfta Hukukçular Kulübü Başkanlığı yapmış olan Abdurrahman Dursun halen Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı ve Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Dursun, İstanbul’da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yapmış ve 30 Mart 2018 de yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçilmiştir. Abdurrahman Dursun, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı oldu.