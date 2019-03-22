Adem Bıcakcı Kimdir

Adem Bıcakcı, 1966 yılında Kurancılı Kasabası’nda doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Kurancılı’da tamamladı. Vatani görevini 1986 yılında Ankara’da tamamladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ak Parti Kurancılı Belde Teşkilatı kurucularından olan Adem Bıçakçı 2005-2008 yılları arasında Kurancılı Belde Başkanlığı ve Kaman İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Adet Bıcakcı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırşehir Kaman Kurancılı Belediye Başkan Adayı oldu.