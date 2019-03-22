Adem Bulut Kimdir

Adem Bulut, Açıköğretim Lisesi'ni 3 senede bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bitirdi. 1990 yılında askerlik görevini yerine getirdi. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş'nin (SEKA) Çay ilçesinde 19 yıl işçilik yaptı. 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde MHP'den aday olduğu Afyonkarahisar ilinin Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinin belediye başkanlığını kazandı. 1988 yılından beri evlidir. Adem Bulut, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP'den Pazarağaç beldesine yeniden belediye başkan adayı oldu.