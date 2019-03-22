Adem Erdal Kimdir

Adem Erdal, 1973 yılında doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde sözleşmeli olarak çalışmaya başlayan Erdal, 2001 yılında Çevre Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü ve 2005 yılından itibaren de Konya Ereğli Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2014 yılından itibaren Ereğli Belediye Başkan Yardımcılığı ve İmar Müdürlüğü yapan Erdal, evli ve üç çocuk babasıdır. Adem Erdal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Ereğli Belediye Başkan adayıdır.