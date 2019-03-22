Adem Murat Yücel Kimdir

25 Mayıs 1975 yılında Alanya'da doğan Adem Murat Yücel, Hayate Hanım İlköğretim Okulu'ndan sonra Alanya Lisesi'ni bitirdikten sonra Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak Kıbrıs'ta tamamlayan Adem Murat Yücel, daha sonra kuyumculuk ve akaryakıt işletmeciliği sektörlerinde iş hayatına atıldı. 2001 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer alan Adem Murat Yücel, Doğruyol Partisi (DYP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda başkan yardımcılığı görevinden büyük kongre üyeliğine kadar çeşitli görevler üstlendi. 2004 yılında Kestel'de yapılan seçimlerde Kestel Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasına girdi. 2009 yılı yerel seçimlerinde bir kez daha Kestel Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2013 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürmeye karar veren Adem Murat Yücel, 8 Aralık 2013 tarihinde de MHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren Adem Murat Yücel, 18 kasım 2015 tarihinde Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) nın yeni başkan’ı olarak seçildi. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça biliyor. Evlidir ve üç çocuğu vardır. Görev ve Hizmetleri • Alanya Belediye Başkanlığı • Alanya Tanıtım Vakfı Başkanlığı • Kestel Belediye Başkanlığı (2 dönem) • Alanya Sulama Birliği Başkanlığı (2 dönem) • Alanya Turizm ve Hizmet Birliği Üyeliği (2 dönem) • Kestel Belediyespor Kulübü Başkanlığı (3 dönem) • Gökbel Yaylası Koruma ve Yaşatma Derneği Üyeliği • Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği • Alanya Üniversite Yaşatma ve Yaptırma Derneği Üyeliği • Alanya Kent Meclisi Üyeliği Adem Murat Yücel, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha MHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı oldu.