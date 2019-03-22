Adil Aşırım Kimdir

Adil Aşırım, 1964 yılında Iğdır’da dünyaya geldi. Liseyi Edirne’nin Uzunköprü İlçesinde bitiren Aşırım, 1983 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. 1987’de mezun olan Aşırım, ardından 1988–1990 yılları arasında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Aşırım, 5 yıl boyunca telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yaptı. Ardından özel sektörde çalışmaya başladı ve çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yaptı. Kendisini sağcı olarak tarif eden Aşırım, siyasete ise Bülent Ecevit’in kurduğu DSP ile atıldı. 1995 Türkiye Genel Seçimleri’nde milletvekili seçildi ve 20. Dönem TBMM’de 4 yıl milletvekilliği yaptı. Ocak 1996’da bir özel televizyonda ise şu ifadeleri kullandı: “Ben sağın da sağında yetiştim. Aday olmak için DYP’ye gittim ama yer yoktu. Bu yüzden DSP’ye gittim. Iğdır’dan aday gösterildim. DSP’nin Iğdır’da örgütü ve tabanı yoktu. Bana ANAP’lı belediye başkanı sahip çıktı.” Adil Aşırım, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’den Belediye Başkan Adayı oldu.