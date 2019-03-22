Adil Biçer Kimdir

Adil Biçer, 1974 Simav doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Simav’da aldıktan sonra İstanbul’da hafızlık eğitimini tamamlamış, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2002yılından bu yana Simav’da serbest avukatlık yapmaktadır.Değişik Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Av. Adil BİÇER partimizde Belediye Meclis Üyelikleri, SKM Üyelikleri, Seçim İşleri, Parti Hukukçuluğu gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılından itibaren Simav İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Adil Biçer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı oldu.