Adil Emecan Kimdir

1961 yılında Giresun'da dünyaya geldi. İlkokulu Bahçelievler İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve liseyi ise Haydarpaşa Erkek Lisesi'nde okudu. 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni ve 1986 – 1990 yıllarında Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde, Göğüs Hastalıkları eğitimini tamamladı. 1984 – 1986 yılları arasında Ağrı'da bir yıl Verem Savaş Dispanser Baştabipliği, bir yıl Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü görevlerinde çalıştı. 1991 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Başhekim Muavinliği ve Başasistanlığı yaptı. 1994'den 1999 yılının Nisan ayına kadar Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Aynı dönem Zeytinburnuspor Kulüp Başkanlığını yaptı. 2004'de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan aday adayı, 2007 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Seçim Komite Başkanlığı, 2008 – 2010 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliği, 2009 yılında CHP Belediye Başkan adayı, 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Seçim Komite Görevlisi, 2014 yılında CHP Zeytinburnu Meclis Üyesi Adaylığı, 2015 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Seçim Komite Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgileniyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı kuruculuğu, Çevre Sağlık Spor Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanlığı, Giresun Vakfı Başkanlığı yaptı ve şu an başkan yardımcılığı görevlerini sürdürüyor. Adil Emecan, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.