Adnan Acar Kimdir

Adnan Acar, 28 Mart 1973 tarihinde Gerze'de doğdu. İlk ve ortaokulu Dikmen'de tamamladı. Lise eğitimimi elektrik bölümü üzerinde tamamlayarak Gerze Endüstri Meslek Lisesinden mezun olan Acar, lise mezuniyeti sonrasında atıldığı iş hayatında Dikmen’de 1998 yılından bu yana elektrik ve nalburiye esnaflığı yapıyor. AK Parti’nin yönetim kurulu üyeliği olmak üzere çeşitli kademelerinde görev alan Acar, 30 Mart 2014 yılı Yerel seçimlerinde Dikmen Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Aktif Meclis Üyeliği görevi devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Adnan Acar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Dikmen Belediye Başkan Adayı oldu.