Adnan Özmen Kimdir

1956 yılında Pazar ilçesinde doğan Adnan Özmen, İlk ve orta öğrenimini Pazar’da tamamladı. Uzun yıllar ticaretle uğraşan Adnan Özmen, 1989 yılında kurucu başkan olarak Pazar Belediye Başkanlığı yapmaya başladı. 1994 yılında ikinci defa Anavatan Partisi’nden belediye başkanı seçilen Adnan Özmen, 1999-2009 yılları arasında bu defa MHP’den aday olup, seçimleri kazandı ve 2009 – 2014 yılları arasında 5 yıl görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Adnan Özmen, Adana Büyükşehir Belediyesinde siyasi danışmanlık ve koordinatör olarak görev yapıyordu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’den Tokat İli Belediye Başkan adayı oldu.