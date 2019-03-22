Adnan Selçuk Mızraklı Kimdir

Adnan Selçuk Mızraklı,İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazandı daha sonra Türkiye sıralamasında yüksek bir puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Ardından Ankara'da Onkoloji Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz bölümünde çalıştı. 2005'te Diyarbakır'da açılan Özel Veni Vidi Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 2009'da gerçekleşen Mezopotamya Tıp Kongresi'nin yürütücülüğünü yaptı. 2011 sonlarında bir grup arkadaşıyla birlikte Mezopotamya Üniversitesini kurmaya dönük olarak bir vakıf çalışması yürüttü. 2013 başlarında vakfın kuruluş sürecini tamamladı. Mızraklı, 2017 Temmuz DTK faaliyetleri esas olmak üzere bir arama emri ile gözaltına alındı. 2018 genel seçimlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı oldu. Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.