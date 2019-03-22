Adnan Turan Kimdir

Adnan Turan, 1973 yılında Kocaeli Kandıra’da doğdu. İlk ve orta okulu tamamladıktan sonra lise eğitimini Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Turan, TÜRSAB Yedigöller BYK Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Ak Parti’de 3 dönem İl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Turan, bu dönem içerisinde İnsan Haklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Ekonomik işlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı ve son olarak da Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Amatör ve profesyonel spor kulubü yöneticiliği de yapan Turan, aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Adnan Turan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kocaeli Kandıra Belediye Başkan adayıdır.