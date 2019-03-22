Adnan Yaşar Görmez Kimdir

1964 yılında Adıyaman'da doğan Yaşar Görmez, üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. 2002 Genel Seçimlerinde AK Parti İzmir Milletvekili Adayı oldu. 2009 Yerel Seçimlerinde Torbalı Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Görmez, 2010-2013 yılları arasında AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde İzmir Torbalı İlçesi AKP Parti Belediye Başkanı seçilen Görmez, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Torbalı İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.