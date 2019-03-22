Ahmet Acar Kimdir

Ahmet Acar 1970 yılında Sakarya’da dünyaya geldi, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya’da, üniversite eğitimini de Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü’nde tamamladı. Memuriyet çalışma hayatına SSK Genel Müdürlüğü’nde başlayan Acar, ardından Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda uzman ve Gümüşhane Kültür Turizm İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Aynı zamanda 1996 yılından 2008 yılı sonuna kadar TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı yapan Acar, evli ve dört çocuk babasıdır. 2009 yılı yerel seçimlerinin ardından 2014 yılı yerel seçimlerinde Kocaali Belediye Başkanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilmiştir. Ahmet Acar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı oldu.