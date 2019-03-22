Ahmet Akın Kimdir

1973’te Balıkesir/Gönen'de dünyaya geldi.

İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset eğitimi gördü.

İspanya'da farklı tarihlerde “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi” üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı.

Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

25. dönem Balıkesir Milletvekili olan Akın, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Akın, 27. dönem CHP Balıkesir milletvekili adayı oldu.

Ahmet Akın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.