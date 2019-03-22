Ahmet Ayhan Yıldız Kimdir

1966 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ahmet Ayhan Yıldız aslen Derepazarılı’dır. Eğitim hayatına Yavuz Selim İlkokulu'nda başlayan ve sırayla, Atatürk Ortaokulu ve Affan Kitapçıoğlu Lisesi’ni bitiren Ahmet Ayhan Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi önlisans bölümünde eğitimine devam etmektedir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Rize'ye dönen ve 18 yaşında ticarete atılan Yıldız, baba mesleği olan otomotiv sektöründe iş hayatına başladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi şirketini kuran Yıldız, Rize Ticaret Odası'nda 4 yıl süreliğine Komite Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Halen Rize Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini aktif olarak sürdürmektedir. Yıldız 2013 yılından sonra AK Parti’de aktif rol üstlenmeye başlamış ve 2014 yerel seçimlerinde, Derepazarı Belediyesi’nde Meclis Üyesi olarak görev almıştır. 2,5 yıl bu görevi üstlendikten sonra, Ekim 2016 tarihinden itibaren Derepazarı Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Ayhan Yıldız, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Rize Derepazarı Belediye Başkan Adayı oldu.