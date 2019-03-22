Ahmet Basa Kimdir

28 Şubat 1965 tarihinde Rize' de dünyaya gelen Ahmet Basa, ilkokulu Pazar İlçesinde, liseyi Ankara Deneme Lisesi’nde tamamlamıştır. Adından yüksek öğretimini Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlamış ve askerlik hizmetini 1990 tarihinde Yedek Subay olarak vermiştir. Serbest Diş Hekimi olarak çalışma hayatını sürdürürken önce AK Parti İlçe Başkanı, daha sonra ise 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Pazar Belediye Başkanı seçilmiştir. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 2. kez Pazar Belediye Başkanı seçilen Basa, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayıdır.