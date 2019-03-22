Ahmet Cin Kimdir

Sakarya doğumlu olan Ahmet Cin ilköğrenimi Sakarya'da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya'da yaptı. Ahmet Cin,sanayi sektöründe hizmet vermekte olan özel bir şirketin sahibi, aynı zamanda Mali Müşavir'dir. Siyaset hayatına, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Cin, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı da yapmıştur. 1999 Yerel Seçimleri’nde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Ahmet Cin, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra AK Parti’de İstanbul 1. Bölge Teşkilatından Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundu. Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı olmak üzere çeşitli kademelerde görev alan Cin, bir dönem Pendikspor Kulübü Başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Ahmet Cin, Pendik'teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanıdır ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ahmet Cin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı oldu.