Ahmet Çolakbayrakdar Kimdir

Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 1972 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu yerde tamamlayan Çolakbayrakdar, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. 1994 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1995 yılında vatani görevini kısa dönem olarak tamamladı. Kayseri'de kendi kurduğu firmasında iş hayatına başlayan Çolakbayrakdar, proje, konut inşaatı, endüstri yapıları ve müşavirlik işleri yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Çolakbayrakdar gönüllü kuruluşlarda toplumsal hizmetlerde bulundu. Çolakbayrakdar, 2012-2015 yılları arasında MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı görevinde bulundu. Ahmet Çolakbayrakdar, uzun dönem Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 3 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediye Başkanı oldu ve görevini sürdürmektedir. Ahmet Çolakbayrakdar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayıdır.