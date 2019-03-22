Ahmet Dinç Kimdir

1979 yılında Kırıkkale’de doğan Dinç, ilk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı.

2002 yılı Mart ayında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun odu.

28 Temmuz 2004 tarihinde Çorum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Eskişehir Beylikova, Kırıkkale Karakeçili ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

9 ay süre ile Fransa’da Dil Eğitimi aldı.

2007’de 91. Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Giresun Yağlıdere kaymakamlığına atandı.

Adıyaman/Samsat ve Bitlis/Adilcevaz Kaymakamlığı görevinin ardından 2013 yılında Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu.

Evli ve üç çocuk babasıdır.