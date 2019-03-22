Ahmet Divarcı Kimdir

1958, Çal doğumlu olan Ahmet Divarcı, Gökçeada İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi'nden jeoloji mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası MTA'da işe başlayan Divarcı’nın 1981 yılında görevine son verildi. 1984-1996 yılları arasında Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi olarak 12 yıl görev yapan Divarcı, 1985 yılında Halkçı Parti’nin SODEP’le birleşmesinde İl Sekreterliği görevinde bulundu. 1991 yılında SHP İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1993 yılındaki SHP-CHP birleşmesinden sonra yönetimde görev aldı. 1999 yılında CHP İl Genel Meclisi Üyeliği’ne seçilen Divarcı, 2008 yılında CHP İl Yönetimi'nde görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Divarcı, 2012’de CHP İl Başkan adayı oldu. Divarcı, 31 Mart 2019′ yerel seçimlerinde CHP’den Denizli İli Pamukkale İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.