Ahmet Güral Karayılmaz Kimdir

1969 yılında Zonguldak’ta doğan Ahmet Güral Karayılmaz, Lise eğitimini Çaycuma Lisesinde bitirdi. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Maden Meslek Yüksek Okulu, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirdi. Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Çaycuma Spor Kulübü, Gemiciler Spor Kulübü, Çaycuma Pehlivanlar Spor Kulübünde futbol oynayan Karayılmaz, Çaycumaspor Voleybol Kulübünü kurdu. Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor Kulüp Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak/Çaycuma Belediye Başkan adayı.
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