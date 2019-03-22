Ahmet Hadimioğlu Kimdir

Hadimioğlu, 1963 yılında Hadim'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Hadim Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü dereceyle bitirdi. Uzun süre tekstil ve gıda ticareti ile ilgilendi ve ardından Konya Selçuklu Belediyesi bünyesinde Endüstri Mühendisi olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Hadim Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Hadimioğlu, evli ve üç çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Konya İli, Hadim İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.