Ahmet Haşim Baltacı Kimdir

1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen Haşim Baltacı, 1969 yılından itibaren Arnavutköy'de yaşamını sürdürmektedir. İlköğreniminin ardından, 1983 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni tamamlayan Baltacı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'ndeki eğitiminden sonra, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden mezun olmuştur. Baltacı kariyeri boyunca mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalışmış ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak bulunmuştur. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve belde başkanlığı görevlerini yürüten Baltacı, AK Parti ile birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev yaptı. Baltacı, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den Arnavutköy Belediye Başkanı seçildi, daha sonra 29 Mart 2009'da tekrar ilçe halini alan Arnavutköy'ün Belediye Başkanı oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam eden Baltacı, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Belediye Başkanı seçildi. Evli ve beş çocuk babası olan Ahmet Haşim Baltacı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de AK Parti'den İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.