Ahmet Kaya Kimdir

Siyasete genç yaşta İl Genel Meclis Üyeliği ile başlayan ve iki dönem İl Genel Meclis Üyeliği görevi yapan Ahmet Kaya, 1 Ocak 1961 tarihinde Kastamonu Doğanyurt ilçesinde dünyaya geldi. Kaya 1999-2004 yılları arasında Doğanyurt Belediye Başkanlığına seçildi. Başkanlık sonrasında 2004-2008 yılları arasında İstanbul´a gelerek burada özel sektörde yöneticilik yapan Kaya, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 mahalli seçimlerinde art arda Doğanyurt Belediye Başkanlığına seçildi. Ahmet Kaya evli ve 5 çocuk babası… Kaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde AK Parti Kastamonu Doğanyurt Belediye Başkan adayı…