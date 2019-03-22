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Ahmet Kaya Kimdir

AK Parti Kastamonu Doğanyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya

10:14 -
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Ahmet Kaya Kimdir

Siyasete genç yaşta İl Genel Meclis Üyeliği ile başlayan ve iki dönem İl Genel Meclis Üyeliği görevi yapan Ahmet Kaya, 1 Ocak 1961 tarihinde Kastamonu Doğanyurt ilçesinde dünyaya geldi. Kaya 1999-2004 yılları arasında Doğanyurt Belediye Başkanlığına seçildi.

Başkanlık sonrasında 2004-2008 yılları arasında İstanbul´a gelerek burada özel sektörde yöneticilik yapan Kaya, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 mahalli seçimlerinde art arda Doğanyurt Belediye Başkanlığına seçildi.

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