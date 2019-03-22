Ahmet Kılıç Kimdir

1965 yılında Trabzon Maçka’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitiminin bir kısmını Trabzon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1978'de Üsküdar’a taşındı. Eğitimine Üsküdar Akşam Lisesi’nde devam etti. Ardından, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1985 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile siyaset arenasına çıktı. 1992 yılında Üsküdar’da CHP’nin kurucu üyelerinden oldu. 2001 yılında Esnaf Komisyon Başkanlığı, 2007–2009 yılları arasında partide İlke Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyeliğine aday oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve Üsküdar Belediye Meclisi’nde CHP’yi temsil etti. Üsküdar Belediye Meclisi’nde İmar Komisyon Üyeliği görevini yürütüyor ve bunun yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yapıyor. Dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Niyazi Yurtsever ile birlikte Üsküdar Derneğini kurarak, derneğin yönetim kurulu üyeliği, sekreterlik ve son dönemde de başkanlığı görevlerini yaptı. Üsküdar’da esnaflık yapıyor. Ahmet Kılıç, evli ve 2 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.