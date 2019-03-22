Ahmet Kılıçaslan Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Durağan Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Kılıçaslan, 15 Haziran 1962 yılında Durağan İlçesi Sırnıkalınca Köyünde doğdu. İlköğrenimini Durağan Sırnıkalınca Köyü İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimini Boyabat İmam-Hatip Lisesinde tamamlayan Kılıçaslan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Yüksekokulundan 2007 yılında mezun oldu. 13 Ağustos 1981 tarihinde Sinop Durağan Uzunöz Köyü'nde İmam Hatip olarak göreve başladı. Daha sonra 10 Haziran 1987-20.06.1993 tarihleri arasında Durağan Merkez Yeşilorman Camisinde imam hatip olarak görev yaptı. 21.06.1993 tarihinde Durağan Merkez İsmail Bey Camiine İmam Hatip olarak atandı. 18 Ekim 2001-16.06.2003 tarihleri arasında Almanya Frankfurt Din Hizmetleri Ataşeliğinde Din Görevlisi yapan Kılıçaslan, 1 Kasım 2013 tarihinde Durağan Merkez İsmail Bey Camii İmam Hatiplik görevinden ayrılarak Ak Parti'den Durağan Belediye Başkan adayı oldu. Kılıçaslan, 30 Mart 2014 seçimlerinde seçimleri kazanarak Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kılıçaslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Durağan Belediye Başkan Adayı oldu.