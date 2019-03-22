Ahmet Metin Genç Kimdir

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, 1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı.1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Genç.1995 yılında Trabzon’da serbest avukatlık yapmaya başladı.1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu’da tamamladı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’na seçildi. Ahmet Metin Genç, 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde İl Başkanlığına seçildi ve 2007 Genel Seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Genç, Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.